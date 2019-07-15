Единственный моногород Ставропольского края Невинномысск вошел в ТОП-10 моногородов России в 2018 году, сообщает пресс-служба министерства экономического развития Ставрополья. В прошлом году инвесторы вложили в строительство новых и модернизацию действующих производств города более 14 млрд руб., что на два млрд руб больше, чем в 2017 году.

«Важно, что при принятии решений стратегических вопросов города правительство Ставропольского края и команда Невинномысска учитывает мнение жителей. Более того, действующие сегодня национальные проекты и обновление программы развития моногородов позволяют раскрыть потенциалы муниципалитетов. Наша задача - использовать эти возможности», - приводит пресс-служба слова министра экономического развития Ставропольского края Сергея Крынина.

В десятку лучших моногородов также вошли Павловск Воронежской области, Котовск Тамбовской области, Тутаев Ярославской области, Череповец Вологодской области, Губкин Белгородской области, Тейково Ивановской области, Набережные Челны Республики Татарстан, Глазов Республики Удмуртия и Выкса Нижегородской области.

Дарья Голякова