Средний размер автокредита в Челябинской области вырос на 7,5%

В Челябинской области средний размер автокредита по итогам пяти месяцев 2019 года увеличился почти на 47 тыс. руб. или на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 676,1 тыс. руб. По этому показателю Южный Урал оказался на 18-м месте среди российских регионов, сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй.

В целом по России средний размер автокредита увеличился на 8,4% до 758,3 тыс. руб. Наибольший прирост зафиксирован в Ставропольском крае (17,7%), Ульяновской (14,6%) и Рязанской (14,1%) областях, а также в Татарстане (13,8%). Самый большой средний размер автокредита зафиксирован в Москве – чуть более 1 млн руб., а также в Московской области – почти 950 тыс. и Санкт-Петербурге – 924,6 тыс. руб.