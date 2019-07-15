В Тюменской области двое мужчин зарубили друг друга топором во время рыбалки

Полиция Тюмени возбудила два уголовных дела по ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) после того, как два мужчины 44 и 56 лет зарубили друг друга топором в ходе внезапной ссоры, которая произошла между ними во время поездки на рыбалку в Тюменский район.

Вместе с мужчинами на рыбалку поехали их сожительницы. Следователи считают, что остановившись у поселка Каскара, мужчины пошли в магазин за алкоголем. «Неожиданно между рыбаками началась словесная перепалка, и вспыхнул конфликт. Один из них взял нож и несколько раз ударил другого в туловище. Пострадавший отобрал нож и нанес ответный удар в живот. Затем кто-то из участников драки достал из багажника автомобиля топор. В процессе потасовки оружие несколько раз переходило из рук в руки, и оба дебошира получили многочисленные рубленые раны»,— рассказали в региональном управлении МВД.

Уточняется, что инцидент произошел на глазах других людей. Однако они не успели вмешаться. «К счастью, в этот момент мимо проезжал участковый уполномоченный полиции. К моменту его появления оба гражданина лежали в полубессознательном состоянии на парковке магазина. Участковый оказал мужчинам первую помощь и вызвал скорую. Они заявляют, что не имеют претензий друг к другу. Санкция статьи предусматривает наказание на срок до десяти лет.