Бюджет «Звезды» в нынешнем сезоне составит 86 млн рублей

Пермский футбольный клуб «Звезда» озвучил задачи на новый сезон. На приуроченной к старту турнира ПФЛ пресс-конференции руководство команды заявило о намерении бороться за победу в каждом матче. В то же время, борьба за выход в турнир более высокого ранга была названа задачей будущих сезонов, отметил главный тренер клуба Константин Парамонов.

Напомним, ранее губернатор Пермского края озвучил для ФК «Звезда» цель — повышение класса турнира. Клуб создан год назад и по итогам дебютного сезона занял шестое место в своей группе третьего по силе отечественного футбольного дивизиона.

Также на пресс-конференции было объявлено, что бюджет клуба составит порядка 86 млн руб.

В межсезонье коллектив ФК «Звезда» вышел из состава госучреждения «Центр спортивной подготовки» и устроился на работу в частное АНО «ФК „Звезда“». Таким образом, финансирование команды будет проходить по схеме 50 на 50, при которой половина средств выделяется из регионального бюджета (45 млн руб.).

Вход на матчи с нового сезона будет платным. Свой первый матч «Звезда» проведет завтра на домашней арене против ФК «Челябинск».