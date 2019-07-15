Водитель автобуса, в котором на трассе Башкирии погибли шесть человек, задержан

32-летний сотрудник набережно-челнинской компании «Альтекс», который вчера допустил опрокидывание автобуса с 39 пассажирами в кювет на белорецкой трассе в Башкирии, задержан и допрашивается следователями, сообщает башкирское управление Следственного комитета.

В ДТП, которое вчера около 21 ч произошло в Архангельском районе Башкирии, погибли шесть человек, более 20 получили различные травмы. В автобусе китайской марки King Long находились сотрудники набережно-челнинской транспортно-экспедиционной компании «Лидер транс», которые возвращались со сплава по реками Башкирии.

СКР расследует уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Назначена автотехническая судебная экспертиза в отношении транспортного средства на предмет его исправности и наличия нарушений при его эксплуатации, отмечают в СУ СКР. У компании-перевозчика истребованы документы, допрашиваются сотрудники «Альтекса».

Сегодня врио главы Башкирии Радий Хабиров сообщил на оперативном совещании в правительстве, что у водителя автобуса было 18 административных правонарушений, в основном за превышение скорости, а пассажиры автобуса не были пристегнуты. Состояние участка дороги, где произошло ДТП, он охарактеризовал как «идеальное».

Сам водитель в первые часы после ДТП сообщал, что не справился с управлением автобуса из-за погодных условий — в это время шел сильный дождь.

Пассажиры автобуса были застрахованы в «Ингосстрахе», сообщает ТАСС.