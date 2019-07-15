Приставы будут продавать гостиницу и турбазу ЛИКа

Управление Федеральной службы судебных приставов по Липецкой области намерено выставить на торги арестованное имущество АО «Липецкая ипотечная корпорация», крупного регионального застройщика, столкнувшегося со сложностями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас приставами арестованы принадлежащие компании гостиница «Турист на площади Петра Великого в Липецке и база отдыха «Аркадия» в Задонском районе Липецкой области. «Произведена оценка объектов, имущество, принадлежащее должнику, передается на принудительную реализацию для продажи на торгах»,— сообщили в управлении ФССП.

Там уточнили, что всего общая сумма взыскания с ЛИК, в том числе в пользу обманутых дольщиков, составляет 120 млн руб. «После реализации арестованного имущества денежные средства будут перечислены на счета взыскателей»,— добавили в управлении.

Сергей Калашников