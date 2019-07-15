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Кредитная карта через смартфон

Кредитные карты вы можете выбрать в онлайн-витрине мобильного приложения Райффайзенбанка.

Клиенты могут также оформить кредит, заявку на рефинансирование кредитов других банков, открыть расчетный или накопительный счет, вклад, воспользоваться страховыми услугами — широкий спектр продуктов Райффайзенбанка теперь всегда под рукой, в смартфоне.


Процесс подачи заявки на кредитную карту, потребительский кредит или рефинансирование значительно ускоряется и упрощается, так как мобильное приложение — это авторизованная зона, и в заявку автоматически подтягиваются уже имеющиеся у банка данные. Более 65% клиентов Райффайзенбанка активно пользуются мобильным банком, а каждый пятый клиент заходит туда ежедневно, чтобы перевести средства между своими счетами или близким в другие банки, оплатить услуги ЖКУ, мобильную связь, штрафы, оформить банковские продукты.

АО «Райффайзенбанк», Генеральная лицензия № 3292

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