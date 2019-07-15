Замглавы Нижнего Новгорода Виктор Сдобняков возглавил совет директоров «Теплоэнерго»

Председателем совета директоров АО «Теплоэнерго» избран заместитель главы Нижнего Новгорода Виктор Сдобняков. Как сообщает пресс-служба компании, такое решение было принято единогласно на заседании совета директоров.

Прежде с июля 2018 года совет директоров компании возглавлял на тот момент замглавы нижегородской администрации Иван Носков. В конце 2018 года он был выбран главой Дзержинска, поэтому вышел из состава совета директоров «Теплоэнерго».

Напомним, с 2018 года по предложению мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова совет директоров «Теплоэнерго» работает в расширенном составе с участием представителей городской администрации, ведущих региональных вузов, регионального отделения Общероссийского народного фронта, городской общественной палаты.

Анастасия Еремина