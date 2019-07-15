Умер томский вице-губернатор по борьбе с коррупцией

Вице-губернатор Томской области Александр Шестаков, руководивший департаментом по профилактике коррупционных и иных правонарушений, скончался на 70-м году жизни. Как сообщил «Интерфаксу» начальник департамента информационной политики областной администрации Алексей Севостьянов, заместитель губернатора умер сегодня после продолжительной тяжелой болезни.

На старте своей карьеры Александр Шестаков прошел путь от инспектора до начальника уголовного розыска в Томской области. Перед приходом в областную администрацию работал в структурах «Газпрома». В 2012 году он занял должность начальника контрольно-ревизионного управления администрации Томской области. Спустя три года губернатор Сергей Жвачкин назначил чиновника своими заместителем. В 2017 году Александр Шестаков возглавил созданный департамент по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Илья Николаев