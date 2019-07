Montblanc посвятили новую перьевую ручку Редьярду Киплингу

Традиционно серию пишущих инструментов «Писатели» марка Montblanc посвящает личностям, оставившим след в истории мировой литературы. Новый выпуск посвящен таланту и наследию писателя Джозефа Редьярда Киплинга (1865–1936), автора любимой всеми «Книги джунглей». Будучи одним из самых популярных писателей Британии на рубеже XIX-ХХ веков, Киплинг оказал существенное влияние на развитие литературы как мастер короткой прозы, навсегда изменивший существовавшие представления об этом жанре. Киплинг родился в Индии и сохранил тесные связи с этой страной и ее культурой. Писатель был первым среди англоязычных писателей, получившим Нобелевскую премию по литературе. Тогда ему было 42 года, но даже по сей день он остается самым молодым лауреатом этой премии. Источником вдохновения для разработанного в стенах Montblanc Ateliers дизайна лимитированной серии пишущих инструментов послужили «Книга джунглей» и стихотворение «Если...», написанное в форме отцовского наставления сыну.

«Книга джунглей» представляет собой сборник рассказов, в которых животные олицетворяют различные человеческие архетипы. Выразительные персонажи этих рассказов определяют дизайн всей серии: драгоценная матовая смола на корпусе и колпачке пишущих инструментов выделяется зеленым «цветом джунглей», повторяющим оттенок обложки первого американского издания произведения, клип пишущих инструментов выполнен в форме головы волка, изображения обезьян украшают колпачок, а кольцо клипа декорировано изображением Холодных Логовищ — места обитания обезьян, напоминающего реально существующий город Читторгарх, в котором побывал сам Киплинг. Скелетонизированный орнамент, напоминающий шкуру тигра, на поверхности корпуса пишущего инструмента, который выполнен из драгоценной смолы цвета хаки с лаковым покрытием, — символическая отсылка к вымышленному образу Шерхана, бенгальского тигра, являющегося главным антагонистом в книге.

Перо из золота 750-й пробы с родиевым покрытием декорировано изображением настольного глобуса, символизирующего многочисленные поездки Киплинга в качестве корреспондента газеты и автора путевых очерков. Форма инициалов «RK» на колпачке перьевой и шариковой ручек, а также роллера и механического карандаша была заимствована из приобретенного домом Montblanc подлинного письма Киплинга, содержащего подпись с изящным рукописным вензелем. А на декоративном кольце на колпачке выгравирована строчка из стихотворения «Если...»: «If you can keep your head when all about you are losing theirs...you’ll be a man my son» («О, если ты покоен, не растерян, когда теряют головы вокруг... ты — человек!»).

В качестве дополнения к пишущим инструментам, в серии представлены такие изделия, как чернила нового цвета хаки, а также блокнот с обложкой из итальянской телячьей кожи цвета хаки с принтом с изображением волков. Чехол для ручки — стильный дорожный аксессуар серии «Писатели» — декорирован графичным рисунком, использованным в других изделиях коллекции.