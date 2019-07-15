Подрядчик реконструкции ул. Станиславского в Ростове попал под процедуру наблюдения

Арбитражный суд Ростовской области ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Дорожное ремонтно-строительное управление Юга», которая является подрядчиком реконструкции ул. Станиславского в Ростове, следует из материалов в картотеке арбитражных дел.

Иск о банкротстве компании в марте этого года подала компания «Стройавтогрупп». ООО «ДРСУ Юга» задолжало ей 32,6 млн руб.

По данным сайта kartoteka.ru, ООО «ДРСУ Юга» было зарегистрировано в Ростовской области в 2015 году с основным видом деятельности «строительство автомобильных дорог и автомагистралей». Выручка компании за 2017 год составила 280,6 млн руб., чистая прибыль — 23,7 млн руб. Компания принадлежит Ахмеду Элтаеву, генеральным директором является Игорь Дюрченко.

Дарья Голякова