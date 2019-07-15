В Крыму задержаны два украинца, находящихся в межгосударственном розыске

Сотрудники погрануправления ФСБ по Крыму на прошлой неделе задержали двух граждан Украины. Оба находятся в межгосударственном розыске.

При попытке пересечения российско-украинской границы на пункте пропуска в Армянске при проверке документов был задержан мужчина 1985 года рождения. «Сотрудникам пограничного контроля стало известно, что личностью иностранца заинтересованы правоохранительные органы. Согласно полученным сведениям, он подозревается в совершении на территории Республики Крым преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)»,— сказано в официальном сообщении пресс-службы погрануправления ФСБ по Крыму.

Ранее при попытке въезда в Крым в Армянске был задержан другой гражданин Украины, мужчина 1991 года рождения. Проверка его документов показала, что он был осужден в Республике Молдова за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и до вынесения приговора находился под подпиской о невыезде. Оба задержанных переданы в правоохранительные органы.

Всего же за первое полугодие 2019 года крымскими пограничниками при попытке пересечения границы выявлены 30 человек, объявленных в федеральный, межгосударственный и международный розыск.

Вадим Никифоров, Симферополь