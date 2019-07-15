Роскачество рассказало, как распознать телефонного мошенника во время звонка

Роскачество совместно с экспертами по кибербезопасности из Group-IB составило рекомендации о том, как вычислить звонок телефонного мошенника. Среди наиболее распространенных признаков того, что звонок поступил именно от мошенника, специалисты перечислили:

Просьбу звонящего назвать CVV банковской карты, кодовое слово или код из СМС;

Озвучивание им реквизитов для перевода;

Требование предоставить какие-либо личные сведения, в частности, информации о счетах, паролях и паспортных данных;

Предупреждение о мошеннической операции с вашим счетом;

Отказ сотрудника банка назвать свои ФИО, должность и рабочий номер телефона;

Обещание собеседника «легких денег или выгоды без усилий»;

Давление со стороны звонящего с требованием быстро принять решение;

Прекращение разговора после слов о записи беседы;

Требование быстро отреагировать на слова злоумышленника;

Просьба никому не говорить о данном разговоре.

Если вы не уверены в том, откуда поступил звонок, специалисты советуют попросить собеседника позвонить позднее. Это даст вам время на проверку номера телефона в интернете и может отпугнуть мошенника. Также эксперты напоминают о специальных приложениях, которые определяют неизвестные номера и предупреждают о принадлежности номера к организации или категории «спам».

«В последнее время звонки от телефонных мошенников занимают одно из лидирующих мест среди киберпреступлений против клиентов банков. Всем клиентам следует соблюдать простые правила: никому, в том числе сотруднику банка, нельзя называть полные реквизиты карт, пин-код, CVC-коды, одноразовые пароли для подтверждения операций. В такой ситуации нужно прекратить разговор и перезвонить в банк по его официальному номеру»,— сказали Роскачеству в Сбербанке.

Жаловаться на телефонных мошенников заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский советует в банк, если имеет место звонок от якобы сотрудника кредитной организации, или же в ближайшее отделение полиции с заявлением о преступлении.

Как банковские счета граждан опустошаются по первому звонку — в материале “Ъ”.