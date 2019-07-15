Вора в законе Шишканова задержали по подозрению в убийстве депутата из Подмосковья

Вора в законе Олега Шишканова задержали по подозрению в убийстве депутата законодательного собрания Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой, а также членов ее семьи. Об этом заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Убийство произошло в 2012 году. Других подробностей не приводится. «РИА Новости» уточняет, что Татьяна Сидорова, как сообщали СМИ, пропала из своего подмосковного дома вместе с мужем, сыном и сестрой. Водитель обнаружил возле дома следы крови и вызвал полицию.

Сейчас следствие устанавливает обстоятельства произошедшего и выясняет, причастен ли господин Шишканов к другим преступлениям.