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17:25
Правительство намерено снова продлить заморозку накопительной части пенсии
18:38
На развязке КАД с Пулковским шоссе закроют съезд
18:05
«Единая Россия» лидируют по числу кандидатов на муниципальных выборах
17:42
Между Петербургом и Москвой запустят дополнительные «Ласточки»
17:24
«Победа» откроет рейсы из Петербурга в Новосибирск, Пермь, Челябинск
17:24
«Ленфильм» готов помочь Александру Сокурову после объявления о закрытии его фонда
16:53
Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в Петербурге будет неформальной
16:39
ХК СКА подписал контракт с защитником Ярославом Дыбленко
16:18
Смольный одобрил проект планировки Шуваловского проспекта и новой развязки ЗСД
15:42
На путепроводе «Нева» в Невском районе Петербурга заменят асфальт
15:15
Работы по консервации Новочеркасских казарм должны быть выполнены в течение года
15:03
ГИК предложил членам ИКМО «Екатерингофский» подать в отставку
14:38
Партия «Яблоко» оспорит в ЦИК отказ зарегистрировать кандидатов муниципальные депутаты
14:32
Александр Сокуров объявил о закрытии фонда поддержки кинематографа
14:14
Сбербанк подал банкротный иск к птицефабрике «Синявинская»
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10 апреля 2019 года дуэт «Частный случай» выступил на музыкальном квартирнике ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге
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Вручение ежегодной премии
Подробно
22
Фото: Дмитрий Многолет
Фридом Финанс
Ъ-Санкт-Петербург-Online
от
15.07.2019, 15:19
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Спорт
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Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия