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МЧС предупреждает о грозах и сильном ветре в Челябинской области

В Челябинской области вновь объявлено штормовое предупреждение. Во второй половине дня 15 июля и ночью 16 июля ожидаются очень сильные дожди, ливни и грозы, местами с крупным градом, при грозах возможно шквалистое усиление ветра до 25 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Из-за непогоды повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Возможно отключение света, повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли, вал деревьев.

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