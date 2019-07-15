Мусоркам пропишут дизайн-код

Типовой проект будет использоваться для обустройства территорий в городах и райцентрах, где производится накопление твердых коммунальных отходов. Стоимость реализации проекта пока неизвестна, однако уже сейчас понятно, что дизайн контейнерной площадки будет значительно отличаться от существовавших ранее.

Планируется, что обустройство одной контейнерной площадки обойдется в 200-250 тыс. рублей. Муниципалитеты смогут получить субсидии из облбюджета на их обустройство в размере от 25% до 50% стоимости.

Напомним, в текущем году муниципалитетам из областного бюджета было выделено 400 млн. рублей на закупку контейнеров, позволяющих вести раздельный сбор мусора.