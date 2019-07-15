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Саратовская управляющая компания отремонтировала фасад дома без согласия собственников

В Заводском районе Саратова управляющая компания ООО «Энергия-1» утепление фасада в границах четырех квартир без согласия собственников помещений, сообщает прокуратура Саратовской области.

Нарушение было выявлено после обращения владельца одной из квартир дома, находящегося под управлением ООО «Энергия-1». «Действующим жилищным законодательством не предусмотрено право управляющей организации, заключившей договор с собственниками помещений в многоквартирном доме, использовать денежные средства, перечисляемые на содержание общего имущества и его текущий ремонт, без их согласия на иные цели», — отметили в прокуратуре. Прокуратура направила в суд исковое заявление о признании незаконными проведенные работы за счет средств, накапливаемых по статье «текущий ремонт». Суд удовлетворил требования прокурора.

Сергей Петунин


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