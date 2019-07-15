Чиновники Нижнего Тагила проехались по городу в инвалидных креслах

Глава Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев предложил главам дорожных организаций пересесть в инвалидные кресла, чтобы проверить доступность городской среды. По итогам объезда он поручил устранить проблемные участки в городе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Об идее посадить дорожников в инвалидные коляски Владислав Пинаев рассказал на своей странице в Instagram. Так, в тест-драйве приняли участие директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев и глава «УБТ-Сервис» Гаджи Абдулов. «Они попробовали проехать участок дороги от дома № 59/1 по улице Дружинина, где живет инвалид-колясочник Александр Финансов и убедились, что без посторонней помощи человек с ограниченными возможностями здоровья этого сделать не сможет»,— рассказали в пресс-службе.

Глава города сообщил, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в этом году планируется отремонтировать 21 участок с учетом всех требований безбарьерной среды. «Все мероприятия по занижению бортового камня, организации парковочных мест для инвалидов, установке звуковой сигнализации на перекрестках, тактильной плитки и прочие учтут при ремонтах, чтобы удовлетворять потребностям всех маломобильных групп населения и обеспечить равные права для всех», — заявил господин Пинаев. Он также добавил, что работы будут принимать при участии лиц с ограниченными возможностью здоровья, а подобные объезды станут «постоянной практикой»

Сегодня в Нижнем Тагиле проживает 25,5 тыс. людей с инвалидностью. Из них 729 тагильчан имеют повреждения опорно-двигательного аппарата, у 600 человек патология зрения, а у 700 — патология слуха.

Мария Деменева