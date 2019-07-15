Власти Уфы намерены установить 106 остановочных павильонов с доступом к Wi-fi

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы назначило на 25 июля аукцион на отбор подрядчика сборки и монтажа 106 остановочных павильонов, оборудованных системой доступа к Wi-fi, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 94,87 млн руб. Он будет профинансирован из городского бюджета.

По условиям контракта подрядчик должен до 30 октября смонтировать сборные модульные остановочные павильоны на 12 улицах, в том числе Валиди, Ленина, Цюрупа, Маркса, Пушкина, Комарова, Первомайской, Менделеева, Жукова, Авроры, а также на проспекте Октября. Павильоны должны состоять из несущего каркаса серебристого цвета, крыши, ветрозащитных стекол, иметь скамейки, урны, информационные панели, видеокамеры, кнопку системы вызова, а также гнездо USB-зарядки.

Майя Иванова