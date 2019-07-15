Аэрофлот и Сбербанк организовали отдых детям из семей, пострадавших от наводнения в Иркутской области

154 ребенка отправились во Всероссийский детский центр «Орленок»

Сбербанк и Аэрофлот обеспечили перелет, проживание и досуг детей

Сбербанк перечислил 20 миллионов рублей на благотворительную помощь пострадавшим в Иркутской области

15 июля 2019 года, Краснодар — Сбербанк совместно с Аэрофлотом организовали отдых во Всероссийском детском центре «Орлёнок» в Краснодарском крае 154 детям из семей, пострадавших в результате дождевого паводка в Иркутской области.

В рамках совместного со Сбербанком проекта Аэрофлот перевез детей специальным рейсом SU7102 из Братска в Краснодар. Перелет состоялся 15 июля, обратный спецрейс Аэрофлота запланирован на 19 августа.

Сбербанк полностью обеспечил детям проживание в комфортных условиях, организацию досуга и безопасность.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк:

«Сбербанк с первых дней чрезвычайной ситуации максимально вовлечен в процесс восстановления стабильности на территориях, пострадавших от наводнения. В сложной для всей Иркутской области ситуации мы приложили максимум усилий для быстрого восстановления работы наших офисов и устройств самообслуживания, организовали оперативное обслуживание всех выплат и компенсаций пострадавшим. Мы понимаем, что жителям городов и поселков зоны ЧС сейчас очень нужны силы и время на восстановление после наводнения, и организованный нами детский отдых на море поможет им в этом».

Андрей Чиханчин, заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО «Аэрофлот»:





«Оказание помощи гражданам, оказавшимся в трудной ситуации, — постоянная и важная часть социальной политики Аэрофлота. Компания принимает активное участие в судьбе людей, которым необходима поддержка, - детям, ветеранам, пассажирам, срочно нуждающимся в перелете в силу чрезвычайных обстоятельств».

Всероссийский детский центр «Орленок» расположен на берегу Черного моря в 45 км от города Туапсе, занимает более 300 га лесопарка и имеет все необходимые условия для полноценного отдыха и оздоровления детей.