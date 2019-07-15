В муниципальном транспорте Тольятти введена оплата банковской картой

В муниципальном транспорте Тольятти введена оплата проезда с помощью бесконтактных карт и смартфонов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В тестовом режиме пассажиры могли оплачивать проезд бесконтактным способом с июня текущего года. В настоящее время эта возможность реализована на всех муниципальных автобусных и троллейбусных маршрутах Тольятти.

В настоящее время в Тольятти ежедневно выходят на линию около 400 муниципальных автобусов МП ТПАТП №3 и троллейбусов МП «ТТУ», оборудованных терминалами для бесконтактной оплаты проезда.

С 2018 года движение всего муниципального общественного транспорта Тольятти отображается на интерактивных картах приложения «Яндекс.Транспорт».

Андрей Сазонов