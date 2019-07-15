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Фото: Андрей Абрамов

Сотрудница ССП попала под арест

Главу отдела судебных приставов заподозрили в мошенничестве.

от

Отправлена под домашний арест замруководителя районного отдела судебных приставов Сормовского района. Следователи подозревают, что она получила небольшую сумму от человека, в отношении которого было возбуждено исполнительное производство по иску микрофинансовой организации, за прекращение этого производства. Однако к тому моменту производство и так уже было прекращено, - отмечает старший помощник руководителя СК по Нижегородской области Юлия Склярова.

Следователи считают, что эпизодов преступной деятельности пристава, а значит и потерпевших, может быть больше.

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