Сотрудница ССП попала под арест

Отправлена под домашний арест замруководителя районного отдела судебных приставов Сормовского района. Следователи подозревают, что она получила небольшую сумму от человека, в отношении которого было возбуждено исполнительное производство по иску микрофинансовой организации, за прекращение этого производства. Однако к тому моменту производство и так уже было прекращено, - отмечает старший помощник руководителя СК по Нижегородской области Юлия Склярова.

Следователи считают, что эпизодов преступной деятельности пристава, а значит и потерпевших, может быть больше.