Новосибирские налоговики подали на банкротство «Союз-электроники»

Инспекция ФНС по Заельцовскому району Новосибирска потребовала банкротства АО «Союз-электроника» из-за долга 62,2 млн руб. Компания является головным предприятием новосибирского холдинга «НЭВЗ-союз».

Как следует из данных на сайте холдинга, «Союз-электроника» — один из ведущих российских производителей изделий электронной и электротехнической отрасли, производит генераторные лампы для систем радиолокации, радионавигации космических и других летательных аппаратов, силовые полупроводниковые приборы и др. Компания имеет в своем составе производственные подразделения, конструкторские бюро, исследовательские и испытательные лаборатории для разработки и выпуска изделий.

Месяц назад налоговая служба подала на банкротство другой компании холдинга — АО «НЭВЗ-керамикс», совладельцем которой является «Роснано» с долей 40%. Как следует из материалов дела, просроченная задолженность составила 49,9 млн руб. Получить комментарии руководства «НЭВЗ-союз» не удалось. В «Роснано» сообщили, что ведется работа по финансовому оздоровлению деятельности «НЭВЗ-керамикс».

Оксана Павлова