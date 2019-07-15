В Краснодаре отключили светофор на перекрестке Дзержинского и Покрышкина

Сегодня, 15июля, в 11:00 в столице Кубани отключили светофор на перекрестке улиц Дзержинского и Покрышкина. Он не будет работать до 19 июля ориентировочно до 17:00.

По информации ГУП КК «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление», на светофоре будет произведена замена оборудования и кабельного хозяйства в рамках работ по ремонту дороги на Покрышкина.

«Просим автолюбителей быть внимательными и заранее выбирать удобные для движения маршруты», — прокомментировал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Василий Хитрых