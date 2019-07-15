Жилье в Нижегородской области подорожало во втором квартале года

По итогам второго квартала 2019 года стоимость 1 кв. м жилья в новостройках Нижегородской области выросла на 4,6% до 61,1 тыс. руб. по сравнению с тем же периодом 2018 года , сообщает Нижегородстат. Цена за 1 кв. м на рынке вторичного жилья в регионе увеличилась на 4% до 63,4 тыс. руб.

Напомним, по итогам первого квартала 2019 года стоимость жилья в новостройках выросла до 60 тыс. руб. (+2,7% по сравнению с январем-мартом 2018 года), на рынке вторичного жилья – до 62,8 тыс. руб. (+3,1%).

Анастасия Еремина