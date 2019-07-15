В Госсовете Татарстана может появиться новый комитет по цифровой экономике

В новом созыве парламента Татарстана может появиться комитет, который будет заниматься вопросами цифровой экономики. «Сегодня у нас семь комитетов: может остаться пять, может и восьмой комитет появится, поскольку вопрос цифровизации и работа в интернет-пространстве требуют более подготовленного подхода депутатов и сотрудников аппарата»,— заявил “Ъ-Казань” действующий спикер Госсовета Фарид Мухаметшин.

Господин Мухаметшин подчеркнул, что окончательное решение будет принимать новый состав Госсовет, который будет избран по итогам выборов 8 сентября. По словам спикера, структурные изменения не должны привести к увеличению числа депутатов, которые работают в Госсовет на постоянной основе. «Их же на зарплате 20 человек, их хватит»,— сказал господин Мухаметшин “Ъ-Казань”.

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”