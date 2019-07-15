Средний размер автокредита в Краснодарском крае вырос на 9,1%

На Кубани средний размер кредита на покупку автомобиля в январе-мае 2019 года составил 858 548 руб. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года он вырос на 9,1% (был 786 993 руб.) Такие данные публикует Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По информации бюро, Краснодарский край занимает пятое место в России по величине среднего размера автокредита. На первых четырех местах традиционно расположились Москва (1 099 479 руб., +10,5%), Московская область (949 901 руб., +12%), Санкт-Петербург (924 639 руб., +11,6%) и ХМАО (859 494 руб., +9,9%).

В целом по России за пять месяцев этого года средний размер выданных кредитов на покупку авто составил 758,3 тыс. руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (699,7 тыс. руб.) на 8,4%. По словам гендиректора НБКИ Александра Викулина, это довольно существенные темпы роста, одной из главных причин которого является удорожание импортных автомобилей, приобретаемых в кредит.

Дмитрий Михеенко