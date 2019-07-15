Глазов вошел в десятку лучших моногородов России

Глазов в Удмуртии вошел в лучшую десятку моногородов России. Об этом стало известно во время форума-совещания, посвященного теме развития моногородов, он проходит сегодня в Тольятти под руководством министра экономического развития России Максима Орешкина, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Глазов попал в топ-10 городов по версии ВЭБ и ФРМ за активное участие команды города в реализации механизмов развития моногородов. Также в десятку попали Павловск (Воронежская область), Котовск (Тамбовская область), Тутаев (Ярославская область), Череповец (Вологодская область), Губкин (Белгородская область), Тейково (Ивановская область), Набережные Челны (Татарстан), Выкса (Нижегородская область), Невинномысск (Ставропольский край).

Напомним, в феврале 2019 года Глазов получил статус территории опережающего социально-экономического развития. Получение статуса ТОСЭР предполагает предоставление ряда налоговых преференций потенциальным резидентам. Глазов включил в свою заявку более десяти новых производств, которые касаются деревообработки, обработки льна, выпуска электрооборудования для высокоскоростных магистралей РЖД.