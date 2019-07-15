Экс-глава «Мостовика» опроверг данные о подаче заявления на самобанкротство

Бывший глава НПО «Мостовик» Олег Шишов подал в арбитражный суд Омской области ходатайство о возвращении заявления о самобанкротстве, следует из карточки дела. Заявление подано на прошлой неделе, а в числе кредиторов перечислены сам господин Шишов и инспекция ФНС по Советскому административному округу Омска. Сумма задолженности, указанная на сайте суда, составляет 477 млн руб.

Как пояснил Олег Шишов в своем ходатайстве (копия опубликована на его странице в соцсети), он узнал случайно о том, что в суде находится заявление о признании его банкротом как физлица. «Данное заявление не подписывал, никакому представителю соответственного поручения о подготовке текста и подписании заявления не давал. Прошу суд возвратить это заявление, не принимая к производству»,— говорит Олег Шишов. Он также сообщил, что после установления обстоятельств подачи заявления намерен обратиться в правоохранительные органы с требованием возбуждения уголовного дела в отношении лиц, сфальсифицировавших заявление о банкротстве.

ПО «Мостовик» был признан банкротом в июне 2015 года. Как сообщалось в СМИ, общая сумма требований кредиторов «Мостовика» на тот момент составляла более 50 млрд руб

Оксана Павлова