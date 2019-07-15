Подозреваемый в убийстве главы нижегородского отделения РВИО арестован на два месяца

Суд арестовал подозреваемого в убийстве Олега Казаринова, главы нижегородского отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) на два месяца. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

По версии следствия, вечером 12 июля на территории Щелоковского хутора нетрезвый подозреваемый ударил ножом незнакомого ему Олега Казаринова. Пострадавшего доставили в больницу, но от полученных ранений он скончался. По информации «Российской газеты», происшествие случилось во время подготовки к проведению фестиваля военно-исторической реконструкции «Щит и меч», а подозреваемый был участником мероприятия.

Подозреваемый вину признал. Уголовное дело возбуждено и расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Анастасия Еремина