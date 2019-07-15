СКР проводит проверку после гибели детей во время купания в Нижнем Тагиле

Следственное управление СКР по Свердловской области организовала проверку после гибели двух детей — 8 и 17 лет, которые утонули во время купания в реке Тагил.

Инцидент произошел днем 14 июля. 50-летний житель Нижнего Тагила вместе с другом и тремя своими детьми 8, 13 и 17 лет приехали на рыбалку. Пока мужчины искали место, дети решили искупаться примерно в 10 м от них. «Через некоторое время средний из детей вернулся и сообщил, что его младший брат во время купания скрылся под водой, а старший пытается его спасти. Когда оба мужчины прибыли к указанному ребенком месту, они не увидели ни младшего, ни старшего из братьев»,— сообщили в СКР.

В итоге мужчинам удалось вытащить из воды только 8-летнего ребенка. Приехавшие на место врачи не смогли его спасти. Тело 17-летнего ребенка нашли водолазы водно-спасательной станции. Он, по предварительным данным, также погиб от утопления. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Причины смерти детей установит судебно-медицинская экспертиза.

Анна Новикова