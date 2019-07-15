Прокуратура потребовала от санатория на берегу Увильдов освободить проход к озеру

Челябинская природоохранная прокуратура направила в суд иск к ООО «Многопрофильный центр медицины и реабилитации «Курорт Увильды» с требованием убрать забор, преграждающий путь к берегу озера.

Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, установлено, что «Курорт Увильды» занимает земельный участок, находящийся в собственности Российской Федерации. В ходе осмотра с привлечением специалистов министерства экологии Челябинской области, учреждения «Особо охраняемые природные территории» установлено, что свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования – озеру Увильды, включая 20-метровую береговую полосу, ограничен. Челябинская природоохранная прокуратура направила в Аргаяшский районный суд исковое заявление в защиту прав неопределенного круга лиц с требованиями признать незаконными действия ООО МЦМиР «Курорт Увильды» по ограничению беспрепятственного доступа граждан к водоему и обязать демонтировать ограждение.