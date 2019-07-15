ЛОЭСК планирует привлечь кредитные средства для финансирования деятельности компании

АО «Ленинградская областная электросетевая компания» (ЛОЭСК) намерена привлечь 2 млрд рублей в качестве возобновляемой кредитной линии. Как следует тендерной документации, ЛОЭСК рассчитывает получить кредитные средства на пять лет по ставке не выше 9,6% годовых.

Предложения от участников тендера ждут до 9 августа, победитель станет известен 13 августа текущего года.

Средства кредитной линии предполагается направить на финансирование деятельности ЛОЭСК, рефинансирование уже имеющихся кредитов и выплату дивидендов.