Россельхознадзор считает работу ветеринарных служб Ставрополья и Кубани неэффективной

Россельхознадзор считает работу управления ветеринарии Ставропольского края и департамента ветеринарии Краснодарского края неэффективной, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия. В ведомстве считают, что ветеринарные службы этих регионов не проводят в должной мере контроль за производителями животноводческой продукции и допускают серьезные нарушения при ликвидации вспышек опасных заболеваний животных и попустительство в работе по их профилактике.

«Деятельность указанных ветеринарных служб может негативно сказывается на развитии сельскохозяйственной отрасли, усложняет экспортные поставки и создает риски для регионов, имеющих торговые связи с перечисленными субъектами», - сказано в сообщении.

В сообщении сказано, что в Краснодарском крае в январе 2018 года произошла вспышка африканской чумы свиней на ООО «Свинокомплекс „Развильненский“». Россельхознадзор провел расследование и обнаружил, что заболевшие животные из свинокомплекса поступали на бойню. По мнению проверяющих, в краевом департаменте ветеринарии знали об эпидемии и допустили убой зараженных животных. Действия ветеринарной службы могли стать причиной широкого распространения болезни в регионе. Только на свинокомплексе« Развильненском» уничтожили 11 тыс. свиней.

Кроме того, в регион зафиксировали 53 очага по лейкозу в 20 районах и 35 очагов по бруцеллезу в семи районах. Несмотря на это, ветеринарная служба Краснодарского края допускает бесконтрольное перемещение вакцинированных против бруцеллеза животных и содержание больных лейкозом коров вместе со здоровыми. Проверяющие также установили, что подведомственная о подведомственная Департаменту ветеринарии региона Армавирская зональная ветеринарная лаборатория при анализе крови больных бруцеллезом животных выписывала отрицательные заключения.

На Ставрополье проверяющие Россельхознадзора зафиксировали многочисленные случаи выпуска в оборот некачественной и опасной пищевой продукции и оформление ветеринарных сопроводительных документов на мясную продукцию с антибиотиками, кишечной палочкой и повышенным содержанием других болезнетворных бактерий.

Кроме того, на территории Ставропольского края в октябре 2018 года на несанкционированной свалке около Журавского Новоселицкого района обнаружили 13 трупов инфицированных АЧС животных. Принятые в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края меры по ликвидации инфицированного объекта были неэффективными и недостаточными. Источник инфекции до сих пор не установлен.

В ветеринарных службах регионов с оценкой Россельхознадзора несогласны.

«Эпизоотические расследования причин возникновения африканской чумы свиней, в каждом случае выявления заболевания, проводились комиссионно с участием специалистов Россельхознадзора. Нарушений по установлению и снятию ограничительных мероприятий выявлено не было», - сообщает пресс-служба департамента ветеринарии Краснодарского края.

В сообщении сказано, что все необходимые мероприятия департамент проводил в срок и в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства.

В Ставропольском управлении ветеринарии недовольство работой ветслужбы тоже считают необоснованным.

Дарья Голякова