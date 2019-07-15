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Компания Яндекс.Такси купит активы «Везет»

Компания Яндекс.Такси заключила соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везёт», сообщает пресс-служба Яндекс. Соглашение подразумевает инвестирование 8 млрд руб. в развитие такси в регионах России, при этом 4 млрд руб. будет вложено в технологии безопасности поездок, такую же сумму компания вложит в программы поддержки местных таксопарков и водителей. Водители и таксопарки после закрытия сделки перейдут на единую технологическую платформу Яндекс.Такси.

Акционеры «Везёт» получат небольшое количество акций Яндекс.Такси и около $ 71,5 млн долларов при условии достижения ключевых целей. После завершения сделки 56,2% Яндекс.Такси будет принадлежать Яндексу, 35,0% — Uber, 5,3% — сотрудникам в рамках программы поощрения.

Предполагается, что сделка будет закрыта до конца 2019 года. Она одобрена наблюдательным советом Яндекс.Такси и советом директоров Yandex N.V. и «Везёт». Сделка также требует согласия Федеральной антимонопольной службы России.

Mail.ru Group на данный момент не одобрила сделку. В компании отметили, что в соглашении о выдаче конвертируемого займа ГК «Везет» уточнялось, что Mail.ru Group может наложить запрет на отчуждение ее активов. Участники проекта должны получить письменное согласие Mail.ru Group.

Елена Рыжкова


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