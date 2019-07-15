Представители «Тольяттиазота» обжалуют приговор Комсомольского районного суда Тольятти

Представители «Тольяттиазота» подали апелляцию на решение Комсомольского районного суда Тольятти по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества. Об этом “Ъ-Волга” сообщил источник на предприятии.

Решение Комсомольского районного суда Тольятти обжалуют в Самарском областном суде.

Процесс, на котором экс-руководители ТОАЗа обвинялись в многомиллиардных хищениях при реализации продукции, длился с февраля 2018 года. По версии Следственного комитета РФ, с ноября 2007 по март 2012 года топ-менеджеры завода похитили весь произведенный предприятием аммиак и карбамид и продали его по заниженной стоимости швейцарской компании Nitrochem Distribution AG, которая затем реализовала продукцию по рыночной цене.

Комсомольский районный суд приговорил экс-главу ТОАЗа Владимира Махлая к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Сергей Махлай и Евгений Королев осуждены на девять и восемь с половиной года колонии общего режима соответственно. Владелец компании Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт-Ведемайер и второй собственник организации Эндрю Циви приговорены к девяти и восьми с половиной годам лишения свободы.

Евгений Чернов