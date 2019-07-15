На корректировку проекта реконструкции уфимского цирка выделено 30 млн рублей

Правительство Башкирии внесло в Республиканскую адресную инвестпрограмму (РАИП) расходы на проектно-изыскательные работы, связанные с реконструкцией уфимского госцирка. Башкультнаследие до конца года получит на эти цели 30 млн руб. Генеральный директор цирка Гузель Туктарова сообщила “Ъ-Уфа”, что средства должны быть направлены на корректировку проекта реконструкции, разработанного по заказу Минкульта России в 2016 году московской «Реставрационно-строительной компанией „Архитектурное наследие“». Разработка того проекта обошлась федеральному бюджету в 34,5 млн руб.

По словам Гузель Туктаровой, корректировка проекта понадобилась после проведения инструментального обследования кровли и вантовых конструкций цирка, в результате чего объем работ на объекте изменился. Кроме того, из-за инфляции устарели многие расчеты. Наконец, проект 2016 года не проходил государственную экспертизу. «Заказчик предусмотрел проведение коммерческой экспертизы, но не государственной. Заключение госэкспертизы необходимо для получения федерального финансирования»,— отметила собеседница.

Уфимский цирк закрыт с июня 2017 года по требованию прокуратуры и решению суда. Прокурорская проверка установила, что построенное в 1968 года здание цирка не соответствует нормам пожарной безопасности, кроме того, опасность представляет его купол, который начал разрушаться. Необходимость реконструкции цирка обсуждается с 2014 года. Руководство Росгосцирка неоднократно подтверждало эти планы, не называя, впрочем, конкретных сроков их реализации.

На встрече с врио главы Башкирии Радием Хабировым 11 июня врио гендиректора Росгосцирка Владимир Шемякин сообщил, что в Росгосцирке оценивают стоимость реконструкции уфимского цирка в 1 млрд руб. «Вопрос обсуждался с министром культуры России Владимиром Мединским, который поддержал проект»,— сообщила тогда пресс-служба врио главы. Башкирия должна профинансировать подготовку проектной документации по реконструкции здания, вспомогательных помещений и благоустройство прилегающей территории, где планируют разбить парк.

Как закрывали уфимский цирк, подробнее в материале “Ъ-Уфа” «Судопредставление».