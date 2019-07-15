Переработку нефтепродуктов в ТОСЭР «Котовск» обещают запустить в августе

На территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Котовск» в Тамбовской области в августе должно открыться предприятие по переработке отходов нефтепродуктов, сообщили в региональной администрации. Там уточнили, что местное ООО «Геотехнологии» направило в проект 75 млн руб. Предприятие намерено перерабатывать отходы дизельного топлива, мазута и других нефтепродуктов. Всего до конца 2019 года власти ожидают, что шесть резидентов «Котовска» создадут 240 рабочих мест, инвестировав в площадку около 2 млрд руб.

Напомним, впервые о планах «Геотехнологий» в ТОСЭР стало известно в марте нынешнего года, когда объем возможных вложений компании в переработку отходов нефтепродуктов по технологии пиролиза оценивался в 110 млн руб. Тогда же пояснялось, что продуктами переработки должны стать технический углерод и смола пиролиза, которые можно использовать в энергетике. По данным Kartoteka.ru, ООО «Геотехнологии» зарегистрировано в марте 2018 года с уставным капиталом 300 тыс. руб. Гендиректором и единственным учредителем является Владимир Долголенко. Ему также полностью принадлежит московские ООО «Геотек», занимающееся оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом, и 50% ООО «Интер пак 2001», производящее пластмассовую упаковку.

Подробнее о том, какие еще компании могут стать резидентами ТОСЭР, в материале “Ъ-Черноземье” «Тамбовских инвесторов берегут от налогов».

Андрей Цветков