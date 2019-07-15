«АГЖО-Сергач» оштрафовали за возгорание мусорного полигона

Департамент Росприродназдора по ПФО завершил административное расследование возгорания полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) площадью 3,9 га в Сергачском районе Нижегородской области. Как сообщает надзорное ведомство, возгорание было зафиксировано 21-22 июня, причиной пожара площадью 300 кв. м стало неосторожное обращение с огнем.

Эксплуатацию полигона осуществляет ООО «АГЖО-Сергач». Компанию оштрафовали на 30 тыс. руб., виновное должностное лицо – на 2 тыс. руб. по ст. 8.1 КоАП РФ («Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов»).

После происшествия были приняты меры для предотвращения повторных возгораний: усилена охрана, организовано постоянное дежурство пожарной машины МЧС, проводится мониторинг состояния воздуха в границах санитарной зоны и ведется дополнительное уплотнение отходов тяжелой техникой. Сотрудникам полигона был проведен внеплановый инструктаж.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «АГЖО-Сергач» было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2008 году с минимальным уставным капиталом в 10 тыс. руб. Основной вид деятельности – сбор неопасных отходов. Гендиректором является Александр Семенов, собственником – депутат нижегородской думы Вадим Агафонов. По итогам 2017 года при выручке в 65,2 млн руб. чистая прибыль компании составила 206 тыс. руб. Компания эксплуатирует полигон в Сергаче, в зону обслуживания которого входят Большеболдинский, Большемурашкинский, Бутурлинский, Гагинский, Княгининский, Краснооктябрьский, Пильнинский, Сергачский, Сеченовский, Спасский районы, а также правобережье Лысковского района и правобережье Воротынского района.

Анастасия Еремина