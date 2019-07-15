71 жалоба поступила на шум с начала года в Удмуртии

За шесть месяцев 2019 года в управление Роспотребнадзора по Удмуртии поступила 71 жалоба от граждан на шум. Больше всего жалоб поступило от жителей Ижевска – 89%, сообщает пресс-служба управления. Все обращения были рассмотрены: 14 были переадресованы по подведомственности, на 23 обращение даны разъяснения действующего законодательства, по 27 были открыты административные расследования. На сегодняшний день семь находятся в работе.

В рамках административных расследований проведено 349 лабораторных замеров уровня шума, из них несоответствующих измерений – 43 (12,3 %). По фактам выявленных нарушений в ходе проведенных административных расследований управления было составлено 11 протоколов об административном правонарушении, сумма наложенных штрафов составила 21 тыс. руб. На сегодняшний день пять протоколов находятся на рассмотрении в судах.

По материалам двух проверок судами было вынесено решение о приостановке работы оборудования системы вентиляции и кондиционирования, являющимися источниками шума для жителей жилых домов, в предприятиях общественного питания – кафе «Тарелка» на 65 суток и бар «Устинов» на 15 суток. 10 июля Первомайский районный суд Ижевска приостановил работу части холодильного оборудования, являющегося источником шума для жителей жилого дома, в продуктовом магазине «Фасоль» на 30 суток. Решение суда не вступило в законную силу.