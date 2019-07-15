Курганский Россельхознадзор обнаружил кишечную палочку в молоке из Казахстана

Управление Россельхознадзора по Курганской области обнаружило опасные бактерии в молочной продукции из Казахстана. Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, в ходе мониторинга пищевой продукции, поступающей на прилавки магазинов, были проведены лабораторные исследования молока, поступающего из соседнего государства. Вновь выявлены бактерий группы кишечной палочки.

«В связи с этим управление Россельхознадзора принимает меры по лабораторному мониторингу продукции и пристально следит за ситуацией. Основная задача – не допустить попадания подобного товара на прилавки магазинов»,– сообщает пресс-служба ведомства. Контрольные мероприятия будут продолжаться.