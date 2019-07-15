На Кубани собрано около 170 тысяч тонн овощей

В Краснодарском крае с начала этого года в открытом грунте и теплицах аграрии собрали около 170 тыс. тонн овощей. Как сообщают в региональном минсельхозе, в открытом грунте (13,4 тыс. га) собрано около 100 тыс. тонн огурцов, томатов, лука, кабачков, моркови, капусты, свеклы и сахарной кукурузы. Лидерами по овощеводству открытого грунта являются Калининский, Тимашевский, Динской и Гулькевичский районы.

В теплицах собрано около 70 тыс. тонн овощей, что на 5 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. Больше всего тепличных овощей собрано в Белореченском, Динском, Тимашевском и Красноармейском районах.

Из федерального и краевого бюджетов на поддержку овощеводства в открытом грунте в этом году выделено 293 млн руб. Это деньги на приобретение семян, удобрений, а также внедрение прогрессивных технологий в производство.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, по данным Краснодарстата, больше всего из продуктов питания в крае в июне этого года подорожали лук (+56,3%), огурцы (+29,7%) и картофель (+21,1%).

Дмитрий Михеенко