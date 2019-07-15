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На Ставрополье экс-главу сельсовета подозревают в злоупотреблении полномочиями

В отношении бывшего главы Каясулинского сельсовета Нефтекумского района Ставропольского края Тагира Беккуватова возбудили уголовное дело по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ)

По данным следствия, в декабре 2016 года подозреваемый подписал акт выполненных работ по контракту на ремонт автомобильных дорог, хотя подрядчик не выполнил работу в полном объеме. Мотивом для преступления стало желание подозреваемого избежать ответственности за неисполнение бюджета.

По делу идет следствие.

Дарья Голякова


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