Председатель земсобрания Очерского района выдвинулся в депутаты думы городского округа

Председатель земского собрания и экс-глава Очерского муниципального района Владимир Мокрушин будет участвовать в выборах депутатов думы Очерского городского округа как кандидат-самовыдвиженец. Согласно списку, опубликованному на сайте избирательной комиссии Пермского края, господин Мокрушин будет участвовать в выборах по трехмандатному округу №5. Как пояснил “Ъ-Прикамье” спикер земсобрания, он принял решение выдвигаться самостоятельно, так как не доверяет партиям. Владимир Мокрушин добавил, что самовыдвижение дает возможность «отвечать самому за себя и никому не подчиняться». По словам кандидата, для регистрации ему необходимо собрать от 10 до 14 подписей.

Владимир Мокрушин впервые возглавил Очерский район в 1997 году, и руководил территорией в течение двух сроков подряд. В 2008 и 2013 годах вновь избирался на пост главы района. В 2015 году выдвинулся на выборы в земсобрание и был избран спикером представительного органа.