Новым замминистра строительства края стал начальник орготдела

Исполняющим обязанности заместителя министра строительства края — статс-секретаря назначен Рустам Юсупов. Данные об этом содержатся на сайте ведомства. Господин Юсупов уже больше года работает в министерстве на должности начальника организационно-аналитического управления. В минстрой он пришел из краевого агентства по делам юстиции и мировых судей.

На новом посту он будет также отвечать за взаимодействие с органами местного самоуправления и правовые отношения.

У министра строительства Михаила Сюткина, таким образом, стало пять заместителей, в том числе первый замминистра Константин Захаров, обычные замы Фаина Минх, Андрей Колмогоров и Людмила Воробьева.