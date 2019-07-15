В Пермском театре оперы и балета меняется руководитель PR-службы

Новым руководителем PR-отдела Пермского театра оперы и балета может стать руководитель издательского отдела театра Наталья Овчинникова. Как сообщает «Новый компаньон», прежний руководитель отдела по связям с общественностью Василий Ефремов переедет вслед за Теодором Курентзисом в Санкт-Петербург, где продолжит исполнять свои функции в оркестре MusicAeterna.

21 июня стало известно, что дирижер Теодор Курентзис с начала нового сезона прекращает работу в качестве художественного руководителя Пермского театра оперы и балета. В открытом письме он посетовал на непонимание со стороны краевых властей и поблагодарил руководство региона за «отсутствие трепета и чуткости». После ухода с поста худрука Пермского театра оперы и балета господин Курентзис будет работать в Санкт-Петербурге. Вместе с ним переедет и оркестр MusicAeterna.