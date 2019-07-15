«Перминжсельстрой» получил подряд на ремонт дороги в Верещагинском районе

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере госзакупок Пермского края подвело итоги торгов на ремонт региональной автомобильной дороги общего пользования Карагай — Вознесенское в Верещагинском районе. Максимальная стоимость контракта составляла 65,2 млн руб. за ремонт 38,1 тыс. кв. м покрытия. Работы нужно завершить до 31 октября 2019 года.

На торги поступило две заявки. ООО «СУ-157» оценило свои услуги в 64,2 млн руб. Победителем признано ЗАО «Перминжсельстрой» с офертой в 63,8 млн руб.

Напомним, ранее «Перминжсельстрой» получил контракт на 231,8 млн руб. на ремонт участков региональной автомобильной дороги общего пользования Частые — Бабка в Частинском районе. В 2016 году сумма контрактов компании составляла 430,3 млн руб., в 2017-м — 609,2 млн руб., в 2018 году — 187,9 млн руб. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», компания зарегистрирована в Перми, принадлежит гражданам России. Долей в 6% владеет ЗАО «Верещагинская ПМК-17».