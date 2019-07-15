Крупный банк в Сочи пытался подкупить судебного пристава

Один из крупных банков в Сочи оштрафован на 26,4 млн руб. за попытку подкупа судебного пристава. Как сообщили в УФССП по Краснодарскому краю, у представителя ведомства находится на исполнении более 400 исполнительных производств о взыскании задолженностей в пользу кредитной организации на сумму свыше 50 млн руб.

По информации приставов, когда исполнитель работал над взысканием одной из задолженностей, с ним через мобильное приложение связался представитель по доверенности банка и предложил 5% от суммы взысканных в пользу данного банка денежных средств.

Об этом пристав сообщила своему руководству. По материалам УФССП по краю прокуратура возбудила административное дело по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица» (ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ). Суд признал банк виновным и присудил 26 млн 383 тыс. руб. штрафа.

Василий Хитрых