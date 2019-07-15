Собственником «Руссобалта» является житель Башкортостана

АО «Русско-Балтийская компания» не принадлежит Андрею Вотинову, Михаилу Падрулю, Вадимсу Войновсу и Андрису Рекису. Это следует из официального письма регистратора «Интрако», ведущего реестр общества. Согласно данным регистратора, 100% обыкновенных акций общества принадлежит жителю Башкортостана Олегу Сербину.

Напомним, «Русско-Балтийская компания» является инвестором строительства жилого дома, часть помещений которого должна быть передана сотрудникам Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН. Ранее ПФИЦ пытался в судебном порядке расторгнуть договор, но в удовлетворении этого требования было отказано.